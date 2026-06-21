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Ямаль стал вторым игроком моложе 19 лет в истории, открывшим счет в матче чемпионата мира

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Саудовской Аравии.

18-летний футболист вывел свою национальную команду вперед на 10-й минуте, забив дебютный гол на ЧМ. Как сообщает Opta Sports, Ямаль стал вторым игроком в истории турнира, кому удалось открыть счет в матче в возрасте до 19 лет. Первым был 17-летний Пеле в 1958 году в игре против Уэльса.

Ямаль впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной Испании на чемпионате мира. 15 июня в матче против сборной Кабо-Верде (0:0) он появился на поле на 71-й минуте.

В конце сезона-2025/26 Ямаль повредил заднюю поверхность бедра.

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