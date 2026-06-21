Защитник ЦСКА Лукин назвал ничью Испании и Кабо-Верде главной сенсацией ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает ничью в матче первого раунда группового этапа между Испанией и Кабо-Верде (0:0) главной сенсацией чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась 15 июня. Лучшим игроком матча стал голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который совершил семь сейвов.

«Конечно, главная сенсация — это Испания и тот самый вратарь Кабо-Верде, который стал знаменитым за один день. На чемпионате мира болею за испанцев и французов, очень расстроился, когда испанцы не смогли забить. Надеюсь, что сегодня исправят ситуацию», — приводит слова Лукина ТАСС.

21 июня сборная Испании встретится со сборной Саудовской Аравии во втором туре группового этапа ЧМ. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.