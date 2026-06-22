Комбаров: «В США стало дороже, но это связано не только с чемпионатом мира. Инфляция не дремлет»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в авторской колонке для «СЭ» прокомментировал цены на чемпионате мира-2026.

«Выросли ли цены в США? Скажу так — стало дороже, но это связано не только с чемпионатом мира. Инфляция не дремлет, цены подросли во всем мире. Много читал, что билеты на чемпионат мира дорогие — и это правда, так и есть. Но 65 тысяч зрителей я видел своими глазами, ни одного свободного кресла. Если есть спрос, то будет и соответствующее предложение. За две тысячи долларов мне удалось купить четыре билета на матч Уругвай — Кот-д'Ивуар, соответственно, по 500 долларов за место. Через время захотел докупить еще один билет — цена выросла в два раза! Причем это сектор за воротами. Топ-категории билетов давно распроданы, не найти их», — сказал Комбаров «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.