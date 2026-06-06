Канчельскис — о ЧМ-2026: «Буду болеть за Шотландию, Англию и Узбекистан»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«По мере возможности буду следить. Если работа позволит. Но в любом случае, буду смотреть игры. Я буду болеть за те команды, где я играл и работал: Шотландия, Англия и Узбекистан. У меня много друзей там осталось. Еще буду смотреть за Германией, Бразилией, Аргентиной. Ожидаю интересный чемпионат», — сказал Канчельскис «СЭ».

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.