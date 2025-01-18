Карраскаль назвал цель сборной Колумбии на 2025 год

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о целях на 2025 год со сборной Колумбии.

— Какие у тебя цели на год в сборной?

— У нас два очень тяжелых матча, один из которых против Бразилии. Мы должны победить, чтобы иметь возможность продолжить борьбу за выход на чемпионат мира.

На данный момент Колумбия с 19 очками занимает четвертое место в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Напрямую на турнир отберутся шесть южноамериканских сборных, еще одна может выйти через стыки.