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Сегодня, 10:50

Карраскаль назвал цель сборной Колумбии на 2025 год

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о целях на 2025 год со сборной Колумбии.

— Какие у тебя цели на год в сборной?

— У нас два очень тяжелых матча, один из которых против Бразилии. Мы должны победить, чтобы иметь возможность продолжить борьбу за выход на чемпионат мира.

На данный момент Колумбия с 19 очками занимает четвертое место в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Напрямую на турнир отберутся шесть южноамериканских сборных, еще одна может выйти через стыки.

Хорхе Карраскаль
Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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