Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

25 декабря, 23:24

Де ла Фуэнте: «К ЧМ-2026 сборная Испании будет еще сильнее, чем сейчас»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что испанская национальная команда является одной из лучших сборных мира.

«Не знаю, как насчет лучшей, но Испания — одна из лучших сборных. Конечно, во время недавнего чемпионата Европы мы показали, что мы конкурентоспособная команда, играющая в очень современный футбол и обладающая духом победителя. Но есть и другие великие команды в Европе и за ее пределами, но Испания находится в группе лучших и имеет возможность бороться за все с любым соперником», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Также тренер сборной Испании поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«Осталось очень мало времени, потому что 18 месяцев пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистично настроен, честно говоря. И это потому, что я знаю своих игроков, а они ненасытны и хотят продолжать побеждать. Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти 18 месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Появятся новые хорошие игроки, а те, что у нас есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. К чемпионату мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще сильнее, чем сейчас», — сказал де ла Фуэнте.

На чемпионате мира-2026 в США, Мексике и Канаде сыграет 16 команд из Европы. Европейская квалификация к турниру начнется в марте 2025-го и завершится стыковыми матчами в марте 2026 года.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
Читайте также
ЦБ намерен отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гуренко: «Кто потеряет очки с белорусами, тот и не поедет на чемпионат мира»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости