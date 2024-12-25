Де ла Фуэнте: «К ЧМ-2026 сборная Испании будет еще сильнее, чем сейчас»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что испанская национальная команда является одной из лучших сборных мира.

«Не знаю, как насчет лучшей, но Испания — одна из лучших сборных. Конечно, во время недавнего чемпионата Европы мы показали, что мы конкурентоспособная команда, играющая в очень современный футбол и обладающая духом победителя. Но есть и другие великие команды в Европе и за ее пределами, но Испания находится в группе лучших и имеет возможность бороться за все с любым соперником», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Также тренер сборной Испании поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«Осталось очень мало времени, потому что 18 месяцев пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистично настроен, честно говоря. И это потому, что я знаю своих игроков, а они ненасытны и хотят продолжать побеждать. Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти 18 месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Появятся новые хорошие игроки, а те, что у нас есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. К чемпионату мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще сильнее, чем сейчас», — сказал де ла Фуэнте.

На чемпионате мира-2026 в США, Мексике и Канаде сыграет 16 команд из Европы. Европейская квалификация к турниру начнется в марте 2025-го и завершится стыковыми матчами в марте 2026 года.