Тренер сборной Аргентины Скалони: «Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что не единолично управляет командой.

«Никому не нравится, когда его меняют, Месси тоже. Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Месси. Нет смысла говорить, что я всем управляю. Мы всегда обсуждаем с Месси все решения, которые принимаем. Я спрашиваю его мнение, как он себя чувствует, и мы стараемся прийти к соглашению.

Я считаю, что так и должно быть, потому что, даже если он сталкивается с трудностями на поле, он дает очень многое. Лучше, чтобы он находился на поле, он способен творить и создавать моменты», — сказал Скалони в интервью Ole.

Сборная Аргентины сыграет в группе J на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Соперниками аргентинцев станут Алжир, Австрия и Иордания.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max