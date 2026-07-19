Испания — Аргентина: Ямаль и Месси сыграют с первых минут в финале ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Баэна, Ойярсабаль.

Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.

Аргентина: Э. Мартинес, Монтиель, Ромеро, Лис. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Макаллистер, Энцо Фернандес, Гонсалес, Месси, Альварес.

Запасные: Муссо, Рульи, Сенеси, Отаменди, Медина, Молина, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласиос, Альмада, Симеоне, Пас, Лопес, Лау. Мартинес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.