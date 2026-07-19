Испания — Аргентина: впервые в финале ЧМ в стартовых составах выйдут игроки с разницей в возрасте в 20 лет

Впервые в истории чемпионатов мира в стартовых составах финалистов выйдут футболисты с разницей в возрасте в 20 лет.

На финал ЧМ-2026 у сборной Испании с первых минут выйдет на поле 19-летний полузащитник Ламин Ямаль, а у Аргентины появится 39-летний нападающий Лионель Месси. Аргентинец старше испанца на 20 лет и 19 дней.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.