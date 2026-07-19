Собчак о совместном фото с Холанном: «Сын сказал, что это суперважно»

Журналистка Ксения Собчак рассказала о знакомстве с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холанном на модном показе.

Она опубликовала совместные фотографии с 25-летним форвардом.

«Познакомилась с моделью Dolce & Gabbana на показе. Красивый. Губастенький, прям как Лопырева. Явно увлекается футболом — говорит, сегодня какой-то важный матч и выиграет Аргентина. Инфа 100 процентов. Ваш Барсук Ксения Собчак. А если серьезно, я сама не поняла, зачем мне нужно было это селфи. Особенно учитывая, что мы потом ужинали все вместе и спокойно фотографировались. Но сын сказал, что это суперважно», — написала Собчак в соцсетях.

На ЧМ-2026 25-летний Холанн забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей в 5 матчах.