Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 19:25

Собчак о совместном фото с Холанном: «Сын сказал, что это суперважно»

Сергей Филин
Эрлинг Холанн и Ксения Собчак.
Фото Telegram-канал Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак рассказала о знакомстве с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холанном на модном показе.

Она опубликовала совместные фотографии с 25-летним форвардом.

«Познакомилась с моделью Dolce & Gabbana на показе. Красивый. Губастенький, прям как Лопырева. Явно увлекается футболом — говорит, сегодня какой-то важный матч и выиграет Аргентина. Инфа 100 процентов. Ваш Барсук Ксения Собчак. А если серьезно, я сама не поняла, зачем мне нужно было это селфи. Особенно учитывая, что мы потом ужинали все вместе и спокойно фотографировались. Но сын сказал, что это суперважно», — написала Собчак в соцсетях.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Мбаппе обошел Месси и забрал рекорд чемпионата мира (обновляется)

На ЧМ-2026 25-летний Холанн забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей в 5 матчах.

Источник: Соцсети Ксении Собчак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эрлинг Холанн

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ
Трамп об ожиданиях от финала ЧМ-2026: «Тяжело ставить против Месси»
Овечкин с супругой прибыли на стадион перед финалом ЧМ-2026
Перед финалом ЧМ-2026 у стадиона образовались многочасовые очереди
Испания — Аргентина: впервые в финале ЧМ в стартовых составах выйдут игроки с разницей в возрасте в 20 лет
Испания — Аргентина: Ямаль и Месси сыграют с первых минут в финале ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Испания: прямая трансляция, смотреть бесплатно финал ЧМ-2026 по футболу

Кто выиграл больше всего чемпионатов мира по футболу: полный список чемпионов, финалистов и призеров

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости