Маминов: «Выход Узбекистана на чемпионат мира закономерен. Это сенсация, но не чудо»

Бывший полузащитник сборной Узбекистана и «Локомотива» Владимир Маминов прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на мундиале.

«Выход сборной Узбекистана на чемпионат мира — совместная заслуга тренерского штаба и футболистов. Его нельзя назвать чудом. Это сенсация, но не чудо. Выход в финальную стадию ЧМ закономерен. Не могу назвать происходящее в стране футбольным бумом», — приводит слова Маминова Metaratings.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана сыграет в группе K с Португалией, Колумбией и победителем стыковых матчей между Новой Каледонией, Ямайкой и Демократической Республикой Конго. 6 октября 2025 года главным тренером команды был назначен обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2006 года итальянец Фабио Каннаваро.