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8 июня, 08:06

Кейн — о жаре на ЧМ-2026: «Это не будет проблемой. Мы уже привыкли»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Англии Харри Кейн считает, что высокая температура воздуха на финальном турнире чемпионата мира-2026 не станет проблемой для команды.

«Честно говоря, я не думаю, что жара была такой уж плохой. Очевидно, мы привыкаем к ней на тренировках. После первых пары дней, я думаю, большинство ребят уже привыкли.

Мы все профессиональные спортсмены. Мы все провели правильную подготовку к этому турниру: и мы, и персонал.

У нас есть еще около десяти дней до первого матча, мы тренируемся в этих условиях, так что, думаю, к началу турнира это не будет проблемой», — цитирует 32-летнего футболиста PA.

Сборная Англии победила Новую Зеландию (1:0) в товарищеском матче. Игра проходила при температура 33 градуса по Цельсию.

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