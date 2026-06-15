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Сегодня, 17:39

Хавбек «Краснодара» Ленини выйдет в стартовом составе Кабо-Верде против Испании на ЧМ-2026, Беншимол — в запасе

Руслан Минаев

Сборная Кабо-Верде объявила стартовый состав на матч со сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Матч состоится на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (США). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

С первых минут на поле выйдет хавбек «Краснодара» Кевин Ленини. В запасе остался форвард «Акрона» Жилсон Беншимол. Ранее стартовый состав объявила Испания.

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопеш, Боржеш, Лопес Кабрал, Дуарте, Ленини, Мендеш, Кабрал, Монтейру, Ливраменту.

Запасные: Беншимол, Жоау Паулу, Пина, Пирес, Роса, В. Семеду, И. Семеду, Стопира, Варела, Арканжо, Да Кошта, Дос Сантос, Дуарте, Коста, Родригес.

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