Кузнецов об увольнении главного тренера сборной Туниса: «Если штаб нормальный, то он уйдет за ним»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном увольнении главного тренера сборной Туниса Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в матче 1го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Об этом 15 июня сообщил журналист Ромен Молина.

«Непонятное решение, которое принято впопыхах после первой же неудачи. Команда ведь была на сборах, тренировалась, отбирала футболистов, причем при поддержке федерации. Как это решение должны воспринимать футболисты? Если тренерский штаб нормальный, он уйдет вслед за ним. Потом приедет новый штаб, не готовивший команду к турниру... Полнейший бред. Думаю, это эмоции», — сказал Кузнецов «СЭ».

В следующем туре 21 июня тунисцы встретятся с японцами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян