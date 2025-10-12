Хорватия разгромила Гибралтар в отборе чемпионата мира

Сборная Хорватии на своем поле победила Гибралтар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Счет на 30-й минуте открыл забил Тони Фрук. На 78-й минуте преимущество хорватов удвоил Лука Сучич. Окончательный счет в концовке установил Мартин Эрлич.

На 57-й минуте полузащитник хозяев Ловро Майер не реализовал пенальти.

Хорватия (16 очков) сохраняет лидерство в группе L. Гибралтар (0) потерпел шестое поражение и идет последним.