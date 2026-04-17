Инфантино анонсировал выступление Coldplay в перерыве финала чемпионата мира-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что в перерыве финала чемпионата мира 2026 года выступит британская рок-группа Coldplay.

«Впервые в истории на финале [чемпионата мира] будет шоу в перерыве матча. Его будут курировать Крис Мартин и Coldplay. Я пока не могу сказать, какие артисты выступят, но их будет несколько. И это будет самое масштабное шоу в мире. Это будет фантастика», — сказал Инфантино журналистам.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).