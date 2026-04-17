Администрация Трампа ожидает сборную Ирана на чемпионате мира-2026

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что сборная Ирана приедет в США на чемпионат мира, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке туринра Эндрю Джулиани рассказал, что команда Ирана должна прибыть в США к 10 июня. База команды будет располагаться в городе Тусон в штате Аризона, после этого они должны переехать в Лос-Анджелес для участия в матчах против сборных Новой Зеландии и Бельгии, а затем — в Сиэтл, где встретятся с командой Египта.

Кроме того, Джулиани заявил, что его рабочая группа рассчитывает на товарищеский матч между Ираном и Пуэрто-Рико до начала мундиаля.

Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля.