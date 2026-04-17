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17 апреля, 17:24

Инфантино объяснил высокие цены на билеты на матчи чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о высокой стоимости билетов на матчи чемпионата мира 2026 года.

Ранее СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж.

Билеты на матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР, который пройдет 11 июня в Мехико, доступны по цене 2985 долларов (ранее они стоили 2355 долларов).

«Основным и пока единственным источником дохода для ФИФА является чемпионат мира. Мы получаем доход в течение месяца, а остальные 47 месяцев до следующего чемпионата мира мы тратим эти деньги», — приводит слова Инфантино L'Equipe.

В марте издание Politico сообщало, что Европейская группа защиты прав потребителей Euroconsumers вместе с ассоциацией болельщиков Football Supporters Europe подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов на матчи чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

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Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
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