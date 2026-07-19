Генич: «Возможно, у Трампа есть компромат на Инфантино, но почему это схавал весь футбольный мир?»

Известный комментатор Константин Генич поделился с «СЭ» мнением об одном из главных скандалов ЧМ-2026 — отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

«Меня мало что может удивить в современном футболе, но такие ситуации являются беспределом и абсурдом. Поставить в такое неудобное положение Европу и УЕФА может только президент США. Почему это хавает весь футбольный мир? Возможно, у Трампа есть компромат на Инфантино и кого-то еще из ФИФА, и он предложил: «Ребят, вы сделаете, как я хочу, дальше это все забудется».

Удивила реакция остальных на это все. Другие команды не договорились между собой об общей позиции. Вроде, все выступили, обсудили, что это беспредел, но никакой реакции нет. Это очень неприятный прецедент, где все всё понимают, но ничего сделать не могут. Я не знаю, правда ли, что Трамп думал, что США вдесятером выйдут. Действительно ли некоторые заявления говорил он, а не искусственный интеллект?

Также печальным является то, что главный тренер американцев Маурисио Почеттино, который является футбольным человеком, мог бы получить премию за фейр-плей, оставив Балогуна в запасе, но увы... Но тогда Трамп набрал бы уже не Инфантино, а Маурисио. Мы можем много об этом рассуждать, но как бы каждый из нас поступил, если бы Трамп позвонил ему? Например, президент США позвонил бы мне и сказал: «Костя, мы твою семью отправим в Мексику и закроем там». Я бы ему ответил: «Окей, я сейчас звоню в дисциплинарный комитет и прошу приостановить эту карточку».

Мы многого не знаем. Это большая политика. Выражение «спорт вне политики» является глупым. Это подтвердило отношение к сборной Ирана на этом чемпионате мира», — сказал Генич «СЭ».

По данным инсайдеров, Инфантино сохранит поддержку большинства футбольных федераций мира, несмотря на скандал с Балогуном. Сообщалось, что кандидатуру функционера на новых выборах поддержат более 200 организаций.