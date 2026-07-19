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Сегодня, 20:34

Перед финалом ЧМ-2026 у стадиона образовались многочасовые очереди

Игнат Заздравин
Корреспондент

У стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, где пройдет финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины, образовались многочасовые очереди на вход.

Очереди для зрителей и журналистов растянулись на сотни метров. Некоторые ожидают входа уже более двух с половиной часов и до сих пор не добрались до пункта досмотра. Для сравнения, во время предыдущих матчей турнира ожидание обычно не превышало 30 минут.

Причиной задержек стали технические проблемы на турникетах, усиленные меры безопасности и дополнительные проверки, а также ошибки при организации потоков зрителей.

На финале ожидается присутствие президента США Дональда Трампа, короля и премьер-министра Испании, а также президента Мексики, в связи с чем меры безопасности были значительно усилены.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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