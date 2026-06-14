Гаити — Шотландия: судья ошибочно не удалил Маклина

На 90+5-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Гаити — Шотландия (0:1) судья Мустафа Горбаль ошибочно не удалил Кенни Маклина за серьезное нарушение правил. Шотландец прыгнул в направлении Жозуэ Казимира и ударил его шипами в колено.

Совершенно непонятное действие игрока, которое могло привести к серьезной травме соперника и массовой конфронтации, так как фол случился около технической зоны команды Гаити.

При этом видеоассистенты Абдулла Аль-Шехри, Мохаммед Обаид и Федаи Сан не обнаружили явной и очевидной ошибки в действиях арбитра, который ограничился вынесением предупреждения, и не стали вмешиваться.