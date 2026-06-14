Нидерланды — Япония: стартовые составы на матч чемпионата мира

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Японии на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы F состоится в Далласе (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, ван Хеке, ван де Вен, Дюмфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Мален, Саммервилл.

Япония: Судзуки, Ито, Танигути, Ватанабе, Накамура, Сано, Камада, Доан, Маэда, Кубо, Уэда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды — Япония.

Чемпионат мира. Группа F.

14 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

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