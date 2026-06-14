Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 года на 15 июня
Четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут в понедельник, 15 июня. «СЭ» публикует расписание матчей игрового дня.
Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в понедельник, 15 июня.
2.00. Кот-д'Ивуар — Эквадор
5.00. Швеция — Тунис
19.00. Испания — Кабо-Верде
22.00. Бельгия — Египет
Время начала — московское
Следить за основными событиями и результатами игр ЧМ-2026 можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.
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