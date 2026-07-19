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Сегодня, 19:00

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: главные материалы перед решающим матчем чемпионата мира

Фото Getty Images

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 19 июля. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина. Начало — в 22.00 мск.

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