Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: главные материалы перед решающим матчем чемпионата мира

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 19 июля. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» подготовил разнообразные материалы о решающей игре чемпионата мира. Если вы пропустили некоторые из них, есть время изучить до стартового свистка.

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Пять причин, почему чемпионом мира станет Аргентина — аргументы в пользу лучшей команды Южной Америки и победителя ЧМ-2022.

Пять причин, почему чемпионом мира станет Испания — чемпионы Европы ни в чем не уступают Аргентине.

Станет ли Ямаль новым Месси? — новая звезда «Барселоны» идет с опережением графика легенды.

19 лет назад Месси искупал в ванночке младенца Ямаля. Как случилась первая встреча будущих финалистов ЧМ-2026? — история того самого фото.

Испания фантастически контролирует мяч — чем ответит Аргентина? Тактический разбор финалистов ЧМ — анализируем детали, которые могут все решить.

Аргентина и Испания сразятся не только за Кубок мира, но и за 17 миллионов долларов. Все о призовых ЧМ-2026 — ФИФА резко увеличила призовой фонд после коммерческого успеха турнира.

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Этот ЧМ запомнят благодаря Месси и Аргентине — кто бы ни выиграл в финале.

За что Месси обожают игроки, Скалони нанимали на два месяца, коррупция в федерации. Интервью об Аргентине — от Игоря Рабинера, который накануне финала ЧМ пообщался с известным журналистом Серхио Левински.

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Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина. Начало — в 22.00 мск.