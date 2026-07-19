Национальные команды Испании и Аргентины будут играть в финале ЧМ-2026

Сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Испания — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Сборная Аргентины занимает первое место в рейтинге ФИФА, Испания располагается на второй строчке. По ходу ЧМ-2026 аргентинцы победили Алжир, Австрию, Иорданию, Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию, а испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде и обыграли Саудовскую Аравию, Уругвай, Австрию, Португалию, Бельгию и Францию.