Президент Аргентины Милей пообещал сделать выходным день встречи сборной с болельщиками

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует сделать выходным день, когда сборная страны встретится с болельщиками после чемпионата мира-2026.

В воскресенье, 19 июля, Аргентина уступила Испании (0:1 доп. вр.) в финале турнира. Матч прошел на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США).

«В зависимости от того, что решат игроки и тренерский состав относительно дня празднования, этот день будет объявлен национальным выходным», — написал Милей в соцсети.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира в седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. Аргентинцы выигрывали турнир в 1978, 1986 и 2022 годах.