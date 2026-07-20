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Симон — о победе на ЧМ-2026: «Поймем, какое безумие мы сотворили, когда приедем в Испанию»

Алина Савинова

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился впечатлениями от победы над сборной Аргентины (1:0 доп. вр.) в финале чемпионата мира-2026.

«Мы еще все осознаем. Когда судья дал финальный свисток, я не почувствовал никакой эйфории — было ощущение: «Мы сделали это, мы смогли». Когда приедем в Испанию, вот тогда поймем, какое безумие мы сотворили. Мы ждали этого 16 лет. Говорю людям: наслаждайтесь и цените это. С чемпионатом мира ничто не сравнится», — приводит Mundo Deportivo слова Симона.

Также испанец прокомментировал установленный им рекорд по количеству «сухих» матчей на одном чемпионате мира, на его счету семь таких игр.

«Если бы мои перчатки во время чемпионата мира могли говорить, они бы сказали, что им не пришлось работать так же много, как перчаткам других вратарей. Семь сухих матчей — это цифры, которые будет трудно превзойти. Но я не приписываю эту заслугу себе — она принадлежит моим партнерам. Я благодарен им за этот оборонительный уровень», — добавил Симон.

29-летний Симон был признан лучшим вратарем чемпионата мира-2026.

Аргентина проиграла Испании в&nbsp;финале ЧМ-2026.За Месси обидно, но Испания — безупречный чемпион. Репортаж из Нью-Джерси

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