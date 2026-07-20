Президент Мексики Шейнбаум — о завершении ЧМ-2026: «Это был большой праздник радости и единения народов»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила соотечественников и сборную страны по футболу после завершения чемпионата мира-2026.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.

«Завершился чемпионат мира по футболу 2026 года. Это был большой праздник радости, эмоций и единения народов, где спорт вновь доказал свою способность сближать нации. Поздравляю всех и каждого мексиканца с тем, что мы сделали Мексику лучшим местом проведения турнира, а нашу национальную сборную — за великолепное выступление, в котором она высоко несла имя нашей страны с самоотдачей, талантом и гордостью», — написала Шейнбаум в своих соцсетях.

Также она поздравила сборную Испании с титулом и отметила успешное взаимодействие трех стран-хозяек турнира.

«Поздравляю Испанию с заслуженным чемпионством. Три страны-хозяйки — Канада, США и Мексика — показали: когда мы работаем вместе, мы способны воплощать великие проекты и оставлять наследие сотрудничества, дружбы и надежды для всего мира», — добавила президент Мексики.

В финале ЧМ-2026 Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Шейнбаум посетила матч по приглашению президента США Дональда Трампа.