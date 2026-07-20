Защитник сборной Аргентины Ромеро не пожал руку Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро не стал пожимать руку президенту США Дональду Трампу на церемонии награждения после финала чемпионата мира-2026.

Аргентина уступила Испании (0:1 доп. вр.) в решающем матче, который прошел 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США).

В церемонии награждения участвовали Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино. Когда Ромеро поднялся на подиум, он пожал руку Инфантино, который повесил футболисту медаль на шею, после чего аргентинец прошел мимо Трампа, проигнорировав его.

Перед Ромеро шел нападающий Хулиан Альварес, который поприветствовал и Инфантино, и Трампа.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 команд.