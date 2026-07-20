Смолов: «Жаль Месси и Аргентину, но c такой игрой в финале становиться чемпионом мира несправедливо»

Российский футболист Федор Смолов отреагировал на победу Испании в финале чемпионата мира-2026.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Сборная Испании победила абсолютно заслуженно. Объективно, самая сильная и сбалансированная команда этого чемпионата. Испанцы молодцы. Жаль, конечно, Лионеля Месси и сборную Аргентины. Но с такой игрой, какую они показали в финале, становиться чемпионом мира абсолютно несправедливо. Спасибо Месси и Аргентине. Испанцы, с победой», — сказал Смолов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.