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Сегодня, 09:10

Смолов: «Жаль Месси и Аргентину, но c такой игрой в финале становиться чемпионом мира несправедливо»

Алина Савинова

Российский футболист Федор Смолов отреагировал на победу Испании в финале чемпионата мира-2026.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Сборная Испании победила абсолютно заслуженно. Объективно, самая сильная и сбалансированная команда этого чемпионата. Испанцы молодцы. Жаль, конечно, Лионеля Месси и сборную Аргентины. Но с такой игрой, какую они показали в финале, становиться чемпионом мира абсолютно несправедливо. Спасибо Месси и Аргентине. Испанцы, с победой», — сказал Смолов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.

Аргентина проиграла Испании в&nbsp;финале ЧМ-2026.За Месси обидно, но Испания — безупречный чемпион. Репортаж из Нью-Джерси

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