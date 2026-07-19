Хабиб Нурмагомедов о финале ЧМ-2026: «Никогда не думал, что буду так сильно болеть за Испанию»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу.

«Действующие чемпионы Европы против действующих чемпионов мира. Ямаль против Месси. Лучше вывески, по-моему, и не может быть. Испанская машина по работе с мячом против духовитой команды Аргентины. Я считаю, что в этом матче все будет зависеть от обороны, кто лучше сыграет в обороне, тот и будет успешен, потому что забивать могут обе команды, и обе могут создавать моменты из ничего. Но не забываем, что испанцы пропустили всего один мяч в этом чемпионате. Никогда не думал, что буду так сильно болеть за Испанию», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.