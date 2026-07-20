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Сегодня, 08:21

Фанаты Аргентины устроили беспорядки в Буэнос-Айресе после ЧМ-2026, полиция применила водометы и слезоточивый газ

Руслан Минаев

Не менее 15 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших у Обелиска в центре Буэнос-Айреса после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, сообщают аргентинские СМИ.

«В результате нападений пострадали трое сотрудников городской полиции. Также были зафиксированы кражи телефонов и личных вещей. Официальные источники подтвердили, что в связи с этими инцидентами арестованы по меньшей мере 15 человек», — сообщил телеканал TN.

По данным источника, после окончания матча тысячи болельщиков собрались у Обелиска, чтобы выразить поддержку национальной команде. Первоначально акция проходила спокойно, однако позже группа людей начала забрасывать сотрудников полиции камнями и бутылками. Кроме того, несколько человек преодолели ограждение вокруг Обелиска, после чего были задержаны полицейскими.

Лионель Месси и&nbsp;футболисты сборной Аргентины после финального матча ЧМ-2026.Жалеть Аргентину можно только из-за Месси. Она мучилась весь плей-офф — поражение в финале абсолютно логично

По информации газеты Clarin, в результате столкновений пострадали семь сотрудников полиции. Издание сообщает, что правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных участников беспорядков, и также приводит данные о 15 задержанных.

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