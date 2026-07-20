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Сегодня, 08:35

Энцо Фернандес стал шестым футболистом, удаленным в финале чемпионата мира

Руслан Минаев

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил красную карточку в матче финала чемпионата мира 2026 года со сборной Испании (0:1).

Таким образом, хавбек «Челси» стал шестым игроком, удаленным в решающих матчах мировых первенств, сообщает аккаунт Opta Analyst в соцсети X.

Славко Винчич удаляет Энцо Фернандеса.Глупейшее удаление Энцо Фернандеса: полетел в безумный стык на последних минутах и подставил сборную Аргентины

Ранее в финалах ЧМ красные карточки получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти (1990), француз Марсель Десайи (1998), француз Зинедин Зидан (2006) и нидерландец Джон Хейтинга (2010). Лишь однажды команда, оставшаяся в меньшинстве, сумела одержать победу в финале чемпионата мира.

Фол полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса на&nbsp;защитнике сборной Испании Пау Кубарси.Испания — Аргентина: Винчич правильно удалил Фернандеса

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