Энцо Фернандес стал шестым футболистом, удаленным в финале чемпионата мира

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил красную карточку в матче финала чемпионата мира 2026 года со сборной Испании (0:1).

Таким образом, хавбек «Челси» стал шестым игроком, удаленным в решающих матчах мировых первенств, сообщает аккаунт Opta Analyst в соцсети X.

Ранее в финалах ЧМ красные карточки получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти (1990), француз Марсель Десайи (1998), француз Зинедин Зидан (2006) и нидерландец Джон Хейтинга (2010). Лишь однажды команда, оставшаяся в меньшинстве, сумела одержать победу в финале чемпионата мира.