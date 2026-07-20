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Сегодня, 08:30

Клотет о победе сборной Испании на ЧМ-2026: «Они лучше всех понимают игру»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Я думаю, победила лучшая команда. Та, которая действовала лучше всех и лучше всех понимала игру. Несмотря на очень молодой состав, у Испании был четкий стиль. Они продемонстрировали явное превосходство над действующими чемпионами, которые так и не смогли навязать свое доминирование. Испания эффективно нейтрализовала сильные стороны Аргентины и контролировала матч, который могла бы выиграть с еще большим преимуществом», — сказал Клотет «СЭ».

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Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0 д.в.).

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