Кукурелья намерен сделать татуировку с изображением де ла Фуэнте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о намерении сделать татуировку после победы на чемпионате мира-2026.

Мне нужно подумать, где я теперь сделаю татуировку с Луисом де ла Фуэнте! Я сделаю ее на видном месте! Я подумаю об этом во время полета домой», — цитирует 27-летнего игрока журналист Фабрицио Романо.

Испания в финальном матче победила Аргентину (1:0 дополнительное время). Луис де ла Фуэнте является главным тренером испанской команды.

На ЧМ-2026 Кукурелья в восьми матчах отметился тремя результативными передачами.