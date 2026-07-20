Испания выиграла шесть из семи финалов крупных турниров со своим участием

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

Испания выиграла шесть из семи финалов крупных турниров (чемпионаты Европы и мира), в которых участвовала. Среди европейских сборных больше крупных титулов, чем у Испании, только у Германии (7).

В то же время Испания выиграла четырнадцать из последних пятнадцати матчей в рамках чемпионатов мира и Европы. Единственная команда, которую им не удалось обыграть, — это Кабо-Верде на ЧМ-2026 (0:0).