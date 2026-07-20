Трамп — о чемпионате мира-2026: «Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА»

Президент США Дональд Трамп назвал чемпионат мира-2026 одним из величайших событий в истории.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.

«Это было невероятно. Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе, как бы вы это ни называли. Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА. Наверное, даже в пять раз, как мне сегодня сказали! Поэтому мы очень гордимся нашей страной. Мы очень гордимся проделанной работой. Поздравляем Джанни Инфантино и его команду — они проделали невероятную работу. Это одно из величайших событий, когда-либо проводившихся. Мы рады, что хорошо провели турнир», — сказал Трамп на видео, опубликованном Fox News.

В финале ЧМ-2026, который прошел 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Трамп вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино принял участие в церемонии награждения.