Надаль после финала ЧМ-2026 «Вперед! Чемпионы мира во второй раз!»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост в соцсети, посвященный победе своих соотечественников в финале чемпионата мира-2026 по футболу против сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).

«Вперед! Чемпионы мира во второй раз!» — написал 40-летний экс-теннисист.

Надаль также опубликовал видео и фото, на котором он смотрел матч в домашней обстановке. Бурное празднование победы сборной Испании тоже оказалось на кадрах.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В первый раз она побеждала в 2010 году.