Финал чемпионата мира по футболу 2026: прямая трансляция, смотреть видео онлайн бесплатно

Сборные Испании и Аргентины проведут матч в финале чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, в финале ЧМ-2022 они победили французов.

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