Гранат считает, что Родри заслуженно получил приз лучшему игроку ЧМ-2026

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился с «СЭ» мнением о вручении награды лучшему игроку чемпионата мира-2026 полузащитнику сборной Испании Родри.

В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Кто-то судит по игровым качествам и положительным действиям. Таким образом, по голам и передачам можно всегда давать эту награду игроку атакующей группы. Если брать Испанию, Родри и Ольмо основополагающие футболисты этой команды. Родри заслужил эту награду», — сказал Гранат «СЭ».

Ранее вместе со сборной Испании Родри выигрывал чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.

(Давид Петросян)