Кейн о ЧМ-2026: «Это наш лучший результат за 60 лет, но нам нужно привыкать к большим матчам»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате мира-2026.

В полуфинале англичане проиграли аргентинцам (1:2). В матче за третье место они победили Францию (6:4).

«Это наш лучший результат за 60 лет. Энтузиазм тренера, эмоции, которые он привносит, тактический опыт... Но это не значит, что каждое его решение обязательно будет правильным. Нам нужно привыкать к таким большим матчам и показывать в них свою лучшую игру, как мы сделали против Франции, пусть тот матч и не был самым принципиальным. Мы должны сделать выводы и прибавить. Тренер тоже станет лучше благодаря этому опыту», — приводит слова Кейна Goal.

На чемпионате мира-2026 32-летний Кейн отметился 6 голами и 1 результативной передачей в семи матчах.