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Сегодня, 21:55

Испания — Аргентина: началась прямая трансляция финала ЧМ по футболу

Испания и Аргентина встречаются в финале ЧМ по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Аргентины встречаются в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра проходит на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. Матч Испания — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за основными событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, в финале ЧМ-2022 они победили французов.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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