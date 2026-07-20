Сборная Испании прилетела на родину из США, Родри и де ла Фуэнте первыми вышли из самолета с Кубком

Сборная Испании прилетела на родину после завершения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Первыми на трапе самолета появились полузащитник Родри и главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте с Кубком мира.

19 июля Испания обыграла Аргентину (1:0 д.в.) в финале ЧМ-2026. Родри получил награду лучшему игроку турнира.

Ранее вместе со сборной Испании полузащитник выигрывал чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.