Месси станет первым футболистом в истории, который выйдет в старте трех финалов ЧМ с капитанской повязкой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси станет первым футболистом в истории, который выйдет в трех финалах чемпионатов мира в стартовом составе своей команды с капитанской повязкой.

Месси был капитаном в финалах чемпионатов мира в 2014 и 2022 году. Четыре года назад его команда выиграла турнир.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.