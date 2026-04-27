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27 апреля, 15:09

Источник: Милитао пропустит из-за травмы около 5 месяцев и не сыграет на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао из-за повреждения выбыл на длительный срок.

По информации журналиста El Mundo Абраама Ромеро, 28-летний футболист на этой неделе перенесет операцию, после чего его восстановление, как ожидается, займет около пяти месяцев. Таким образом, защитник не сможет сыграть на ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что Милитао пропустит остаток клубного сезона из-за рецидива травмы бедра. Защитник покинул поле после первого тайма в матче с «Алавесом» (2:1) в 33-м туре испанской Ла лиги.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

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