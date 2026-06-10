Федерация футбола Сенегала объяснила, почему игроков в США досматривали прямо на взлетно-посадочной полосе

Федерация футбола Сенегала выступила с официальным заявлением по поводу распространившимся в социальных сетях видео, на котором игроков национальной команды в США досматривают прямо у взлетно-посадочной полосы.

«В связи с распространением в социальных сетях видео, на котором запечатлены игроки и члены тренерского штаба национальной сборной Сенегала, проходящие проверку безопасности на взлетно-посадочной полосе аэропорта, мы хотели бы внести следующие уточнения, чтобы избежать каких-либо ошибочных толкований. Вопреки некоторым распространяемым сведениям, эта проверка проводилась не по прибытии команды в Сан-Антонио, а именно в момент посадки на рейс в аэропорту Роли в воскресенье, 7 июня, перед вылетом.

В рамках логистической организации поездки автобус с нашей сборной выехал из отеля в Роли и направился прямо на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Эта процедура позволила игрокам и членам тренерского штаба пройти все необходимые проверки безопасности и полиции непосредственно у трапа самолета, без необходимости проходить через обычные зоны аэропорта и залы ожидания.

Эта мера была направлена прежде всего на оптимизацию времени в пути для делегации и упрощение ее посадки на частный рейс в Сан-Антонио. Мы подчеркиваем, что эта процедура была проведена в полном соответствии с действующими правилами авиационной безопасности и не было зарегистрировано никаких инцидентов. Частный рейс из Роли в Сан-Антонио прошел в отличных условиях, и вся делегация прибыла в пункт назначения в штатном порядке», — говорится в пресс-релизе.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Сенегальцы сыграют в группе I против Франции, Норвегии и Ирака.