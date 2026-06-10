Премьер-министр Британской Колумбии пригласил сомалийского арбитра Артана работать на матчах ЧМ-2026 в Канаде

Премьер-министр Британской Колумбии, одной из крупнейших провинций Канады, Дэвид Эби объявил, что готов принять в стране сомалийского арбитра Омара Артана, которому было отказано во въезде в США.

Сомалиец был включен ФИФА в список судей для работы на чемпионате мира-2026, но в аэропорту Майами ему отказали во въезде без каких-либо объяснений.

«Пусть он судит матчи в Ванкувере», — написал Эби на своей странице в соцсети X.

В Британской Колумбии пройдут семь матчей ЧМ-2026. Все они будут сыграны на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере: Австралия — Турция (13 июня), Канада — Катар (18 июня), Новая Зеландия — Египет (21 июня), Швейцария — Канада (24 июня), Новая Зеландия — Бельгия (26 июня), а также две игры плей-офф — 2 и 7 июля.