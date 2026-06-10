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Экс-игрок «Реала» Данило — о Роналду: «Люди думают, что он инопланетянин, но на деле — обычный парень»

Алина Савинова

Защитник сборной Бразилии Данило поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду.

Футболисты вместе играли в «Реале» и «Ювентусе».

«Я играл с ним в «Реале». В Турине он по-прежнему забивал много голов и всегда оставался настоящим профессионалом. Он заставлял тебя прогрессировать, выкладываться на максимум на тренировках и в матчах», — цитирует Данило The Athletic.

Бразилец отметил, что в жизни Роналду ведет себя как обычный человек.

«Люди думают, что Криштиану какой-то инопланетянин, но на самом деле он оказался обычным парнем, который смеялся и весело проводил время с семьей. Но, конечно, Криштиану живет футболом почти во всем, что он делает! Он стремится становиться лучше с каждым днем», — добавил он.

И Данило, и Роналду выступят на чемпионате мира-2026, который стартует 11 июня. Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией, а Португалия — с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

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Данило Луис да Силва (Данило)
Криштиану Роналду
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