Парагвай и Уругвай сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Парагвая и Уругвая встречаются в 15-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 6 июня. Игра на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне (Парагвай) начинается в 03.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Уругвай можно в матч-центре сайта «СЭ».

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06 июня 2025, 02:00. Дефенсорес дель Чако (Асунсьон)

Матч в прямом эфире показывают телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается за 10 минут до стартового свистка — в 01.50 мск 6 июня.

В южноамериканском отборе ЧМ-2026 Парагвай идет на седьмом месте с 15 очками, Уругвай располагается на третьей строчке с 21 очком. В первой половине турнира матч между соперниками завершился вничью (0:0).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.