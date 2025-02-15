Дюков допускает, что сборная России сыграет на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков допускает, что сборная России может получить приглашение на чемпионат мира-2026.

«Может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ в Америке при Трампе? Теоретически возможно все», — заявил Дюков.

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.